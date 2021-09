Bhalu Ka Video: दुनियाभर में शौक के लिए साइकलिंग करने वाले लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में है. इंटरनेट पर ऐसे ढेरों वीडियो हैं जहां लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ी क्षेत्रों या जंगलों में साइकलिंग करने के लिए पहुंच गए. जंगली क्षेत्रों में कभी-कभी इनका सामना जंगली जानवर से भी हो जाता है और साइकलर्स को वहां से भागना पड़ जाता है. कई मामलों में लोगों की जान तक मुश्किल में आ गई. सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो खूब देखा जा रहा है जहां साइकलिंग कर रहे एक शख्स के सामने भालू आकर खड़ा हो गया. वीडियो को अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है.Also Read - Bahan Bhai Ka Pyar: भाई ने छोटी बहन की कुछ यूं बढ़ाई हिम्मत, देखकर हो जाएंगे भावुक | Viral हुआ ये Video

49 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगली क्षेत्र में एक शख्स साइलिंग कर रहा है. इसे रिकॉर्ड करने के लिए उसने एक कैमरा भी लगाया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि साइकलिंग करते हुए शख्स जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचा एक बड़ा सा भालू उसके सामने आकर खड़ा हो गया. शख्स अपनी जान बचाने के लिए तुरंत साइकिल से उतर गया और उल्टे पांव वहां से खिसकने लगा.

वीडियो में नजर आता है कि शख्स जैसे-जैसे पीछे खिसक रहा है वैसे-वैसे भालू भी उसकी तरफ आ रहा है. इसपर साइकलर ने जोर से चिल्लाकर भालू को भगाने की कोशिश की. भालू इसपर भी पीछे नहीं हटा तो उसने साइकिल उठाकर उसके ऊपर मारने की कोशिश की. इस बार भालू पीछे हट गया और वापस जाने लगा. हालांकि इस बीच उसने कैमरे को खासा नुकसान पहुंचा दिया.

यहां देखें वीडियो-

This mountain biker had quite the close encounter with a bear on his trail. 😲🐻🚵‍♂️#viralhog #mountainbiker #bear #closeencounter #closecall #Canada pic.twitter.com/HDjQV5pgLj

— ViralHog (@ViralHog) August 13, 2021