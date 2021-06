Bhar Liya Khana: शादी में लोग भूख से ज्यादा खा जाते हैं, ऐसे नजारे तो आप सभी ने कभी न कभी देखे होंगे. पर क्या कोई ऐसा सीन देखा है जिसमें खाने के बाद बचा हुआ पॉलीथिन में भरकर ले जा रहे हों. अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे. Also Read - Desi Mardani Video: नौवारी साड़ी पहन लड़की ने लट्ठ-तलवार से दिखाई कलाबाजी, लोग हुए फैन, बोले- देसी मर्दानी...

वीडियो बेहद फनी है. लोग इस बात को देखकर हैरान हैं कि एक लड़की भला ऐसा कैसे कर सकती है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की बेहद सजी-धजी है. बैकग्राउंड देखकर समझ आता है कि ये शादी का सीन है. Also Read - BJP MLA Ka Viral Video: भाजपा विधायक ने बताया भ्रष्टाचार का फॉर्मूला, देखिए पास में खड़े पुलिसकर्मी का रिएक्शन

तभी लड़की टेबल पर बचा खाना पॉलीथिन में भरने लगती है. ये देख लोगों की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता. इस वीडियो पर यूजर्स जमकर चटकारे ले रहे हैं. Also Read - Mandap Me Makeup: मंडप में दुल्हन का मेकअप करने लगा दूल्हा, लोग बोले- इस प्यार को किसी की नजर न लगे...

इसे सोशल मीडिया पर surprizhikayeler अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन लिखा,

Tag Someone Who Would Do The Same at Wedding

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Surprise Love Storie’s 💘💍 (@surprizhikayeler)

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 2,362 likes मिले हैं. लोग कमेंट कर इस लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं. साथ ही उन्हें ये वीडियो बेहद फनी लग रहा है.