Viral Video: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन (Recep Tayyip Erdogan) एक बार फिर देश की कमान संभालने जा रहे हैं. दूसरे दौर के चुनाव में अर्दोआन को करीब 52 फीसदी वोट मिले जबकि विपक्षी ब्लॉक के उम्मीदवार कमाल कलचदारलू (74) को 47.90 प्रतिशत वोट मिले. 14 मई को हुए पहले दौर के चुनाव में दोनों में किसी भी नेता को जरूरी 50 फीसदी से ज्यादा वोट नहीं मिले, जिसके बाद दोबारा वोटिंग हुई.

सोशल मीडिया में रेचेप तैय्यप अर्दोआन की जीत के जश्न से जुड़े सैकड़ों वीडियो वायरल हैं, मगर एक वीडियो ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. वीडियो एक महिला का है जो दूसरे दौर में वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची. 28 सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि महिला जब मतदान केंद्र पर पहुंची तब उसके साथ भेड़ भी आ पहुंची. मानो भेड़ बताने गई हो कि महिला को वोट किस उम्मीदवार को देना है. इधर चुनाव अधिकारी भी महिला के साथ भेड़ को देखकर चौंक गए.

इसमें देखेंगे कि महिला ने जब मतपेटी की तरफ बढ़ी तो भेड़ भी उसके साथ चली गई. महिला के प्रति भेड़ का प्रेम देखकर चुनाव अधिकारियों ने भी उसे बाहर नहीं निकाला. अगले फ्रेम में देखेंगे कि महिला सड़क पर आगे-आगे चल रही है जबकि भेड़ उसके पीछे-पीछे चली आ रही है. महिला और भेड़ के अपार प्रेम से जुड़ा ये वीडियो हजारों लाखों लाइक और व्यूज बटोर चुका है. वीडियो पर नेटिजन भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.