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Funny Animal Video: पहले लगा टक्कर मारकर उड़ा देगा, मगर बुजुर्ग के पास जाते ही नाचने लगा भैंसा | देखें वीडियो

Aaj Ka Viral Video: भैंसे की रफ्तार और उसका अंदाज देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब टक्कर होना तय है. देखने वालों को लगता है कि अगले ही पल कुछ बुरा हो सकता है.

Published date india.com Published: March 25, 2026 8:49 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com | Edited by Ikramuddin email india.com twitter india.com
Animal Ka Video
जानवर और इंसान के बीच ये अपार प्रेम किसी को भी भावुक कर देगा. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो पहले डराते हैं और फिर मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं. इस वायरल क्लिप में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां एक भारी-भरकम भैंसा अचानक सड़क पर एंट्री मारता है और सीधे एक बुजुर्ग की ओर दौड़ पड़ता है. शुरुआती कुछ सेकंड में माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण लगता है. भैंसे की रफ्तार और उसका अंदाज देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब टक्कर होना तय है. देखने वालों को लगता है कि अगले ही पल कुछ बुरा हो सकता है.

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बुजुर्ग के साथ डांस करने लगा भैंसा

लेकिन जैसे ही भैंसा करीब पहुंचता है, कहानी पूरी तरह पलट जाती है. बुजुर्ग डरने या भागने के बजाय वहीं खड़े होकर नाचना शुरू कर देते हैं. यह देखकर भैंसा भी आक्रामक होने के बजाय अजीब तरह से शांत हो जाता है. हैरानी की बात तो तब होती है जब भैंसा भी उस बुजुर्ग के साथ ताल मिलाकर झूमने लगता है. वह अपने पैरों से ठुमकता है और ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई पुराना रिश्ता हो, जो इस अनोखे अंदाज़ में सामने आ रहा है.

दिल छू लेने वाला नजारा

वीडियो के आखिरी हिस्से में यह नजारा और भी दिल छू लेने वाला हो जाता है. बुजुर्ग भैंसे को गले लगाते हैं और उसके सिर पर प्यार जताते हैं. इस पल से साफ झलकता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती का नतीजा है.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

इंटरनेट पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग इस अनोखी बॉन्डिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि शुरुआत में डर लगा, लेकिन अंत ने दिल जीत लिया. वहीं कुछ लोगों ने इसे इंसान और जानवर के बीच भरोसे की मिसाल बताया. मालूम हो वीडियो एक्स पर @Thebestfigen नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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