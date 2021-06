Bhoot Ka Video: ये तो आपने सुना ही होगा कि भूत खंडरों में रहते हैं. सालों से पड़ी इमारतों पर वो कब्जा जमा लेते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो देख भी लीजिए. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खाली इमारत में भूत घूम रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - Post Office Schemes: शानदार रिटर्न देती हैं पोस्ट ऑफिस की ये 3 स्कीमें, टैक्स में भी मिलती है छूट; Video में जानिए कैसे उठाएं लाभ

वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जो परछाई दिख रही है वो भूतिया है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स सीढ़ियां चढ़ता है. सीढ़ियों के ऊपर एक खिड़की है, जैसे ही दूसरा शख्स कैमरा खिड़की की तरफ करता है, उसे एक काली रौशनी या परछाई दिखाई देती है.

कैमरे में कैद हुए इस भूत का वीडियो ब्रिटिश अखबार द सन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए द सन ने कैप्शन में लिखा,

Terrifying moment ‘ghost’ is caught on camera at abandoned care home

देखें भूतिया वीडियो-

Terrifying moment ‘ghost’ is caught on camera at abandoned care home pic.twitter.com/KrFes2x33J — The Sun (@TheSun) June 23, 2021

वीडियो की लोकप्रियता का आलम ये है कि इसे अब तक 108.6K व्यूज मिल चुके हैं.

खबरों के मुताबिक ये वीडियो उस समय कैप्चर हुआ जब दो खोजकर्ता कई सालों से बंद पड़ी इस इमारत को देखने पहुंचे थे.