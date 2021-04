Bihar Hop Shoots Viral News: हाल ही में एक ऐसी खबर आई थी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था. हम में से कइयों को तो यह पता भी नहीं था कि कोई सब्जी की कीमत एक लाख रुपये प्रति किलों तक हो सकती है. दावा किया जा रहा था कि बिहार के औरंगाबाद में एक ऐसी सब्जी जिसका नाम हॉप-शूट्स (hop-shoots) की खेती की जा रही है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये प्रति किलो है. हालांकि यह दावा फर्जी निकला. Also Read - सोनू सूद ने खरीदी भैंस, कहा-इतना एक्साइटेड तो मैं तब भी नहीं था, जब..

इंटरनेट सनसनी बनकर सुर्खियां बटोरने वाले अमरेश ने दावा किया था कि उसने औरंगाबाद के करमडीह गांव में हॉप शूट्स (Hop-Shoots) की खेती की है. अब यह सच्चाई सामने आई है कि अमरेश ने दरअसल हॉप शूट्स की नहीं बल्कि झूठ की खेती की थी. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, जब यह खबर वायरल हुई तो कृषि विभाग ने भी इसकी पड़ताल की बात सोची. कृषि अधिकारी जब गांव पहुंचे तो वहां ऐसी कोई खेती नहीं की जा रही थी. स्थानीय लोगों ने भी इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की.

Zee News की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि विभाग की पड़ताल में पता चला कि ऐसी कोई खेती औरंगाबाद में नहीं की गई है. सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, औरंगाबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक नित्यानंद ने पाया कि हॉप शूट्स की खेती के लिए आवश्यक तापमान औरंगाबाद में किसी भी मौसम के अनुरूप नहीं है. इस खबर के सामने आने के बाद से अमरेश अंडरग्राउंड हो गया है.

उधर, दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, उद्यान निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अमरेश के दावे की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है. अगर फर्जी खेती का मामला निकला तो कार्रवाई भी की जाएगी.

One kilogram of this vegetable costs about Rs 1 lakh ! World's costliest vegetable,'hop-shoots' is being cultivated by Amresh Singh an enterprising farmer from Bihar, the first one in India. Can be a game changer for Indian farmers 💪https://t.co/7pKEYLn2Wa @PMOIndia #hopshoots pic.twitter.com/4FCvVCdG1m

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) March 31, 2021