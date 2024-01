Nitish Kumar की 'पलटी' को लेकर सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़ | देखकर लोटपोट हो जाएंगे

Nitish Kumar Memes: नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सत्ता का पाला बदल लिया है. उन्होंने रविवार सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन को टाटा बाय-बाय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ हो लिए हैं. यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो…वो पांच बार इसी तरह की पलटी मार चुके हैं. इसीलिए राजनीति में उनका नाम ‘पलटूराम’ पड़ गया है. बिहार में सियासी उलटफेर के बीच सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर कई मजेदार मीम्स (Viral Memes) वायरल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’ पर एक यूजर ने एक पोस्ट में मीम शेयर किया. इसमें नीतीश कुमार के फोटो के साथ लिखा है- ‘सत्ता में आता हूं, समझ में नहीं…’

एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें कहा जा रहा है- दिस इज बिहार, जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है. बता दें ये महारानी वेब सीरीज (Maharani Webseries) का एक किल्प है.

This is Bihar… Jab Jab apko lagega aap Bihar ko samajh gaye hai… Bihar apko jhatka deta hai #Biharpolitics #NitishKumar pic.twitter.com/00i7Peynh9

सोशल मीडिया पर एक और मीम वायरल है, जिसमें नीतीश कुमार की फोटो पर लिखा है- ऑफर लेटर हाथ में हो तो रिजाइन करने का मजा ही अलग है.

एक्स पर इस वक्त नीतीश कुमार, #TejashwiYadav, #NitishKumar और #PaltuRam जमकर ट्रेंड कर रहे. इसी से जुड़ा एक मीम आपको यहां भी दिखाते हैं.

वहीं एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘बीजेपी समर्थक जो पिछले दो साल से नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पाणी कर रहे थे.’

BJP supporter who abuse nitish kumar from last two years. #NitishKumar #BiharPolitics pic.twitter.com/mliFOZ8IoO

— Prayag (@theprayagtiwari) January 28, 2024