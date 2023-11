Bihar Viral Video: भाषण दे रहे थे तेज प्रताप यादव तभी कट गई लाइट, फिर जो हुआ देखने लायक है | देखें वीडियो

Bihar Viral Video: वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अरवल में बीपीएससी (BPSC) पास 943 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र देने पहुंचे. यह कार्यक्रम एक इंडोर स्टेडियम में रखा गया था. नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव टीचरों को संबोधित कर रहे थे तभी अचानक से पावर कट हो गया और अंधेरा छा गया. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में एक बार नहीं बल्कि पांच बार बिजली कटी. इससे तेज प्रताप यादव काफी नाराज दिखे और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में भाषण देना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बार-बार बिजली कटने से परेशान मौजूद शिक्षकों और जिला प्रशासन के पदाधिकारी ने अपने-अपने मोबाइल फोन के टॉर्च को जला दिया और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपना भाषण जारी रखा. हालांकि, बिजली कट को तेज प्रताप यादव ने विरोधियों की साजिश बताया. उन्होंने कहा, “देखिए हम जब स्पीच देने आए तो लाइट कट गई. इसमें भी आप लोगों की गलती नहीं है विरोधियों की चाल है ताकि सरकार का प्रोग्राम असफल हो जाए. लाइट नहीं जानी चाहिए. वो तो परमानेंट रहनी चाहिए.”

तेज प्रताप यादव ने इस कार्यक्रम में मौजूदा बिहार सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की रुपरेखा तैयार कर ली है. सरकार सभी लोगों को रोजगार और नौकरी देने पर तत्पर दिख रही है. उन्होंने चयनित शिक्षकों से अपने काम को सही ढंग से अंजाम देने का आग्रह भी किया.

#WATCH | During power cuts at an event in Arwal on 3rd November, Bihar Minister and RJD leader Tej Pratap Yadav says, “…The program was going on, and everyone gave their speeches. But there was no power cut. Now, when I came to address you there was a power cut. This is not… pic.twitter.com/NXCQLHRxZZ

