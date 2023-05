Bihar Viral Video: स्कूल से निकलकर खेत में मारपीट करने लगीं दो टीचर, बाल तो खींचे ही चप्पल और डंडे भी चलाए- देखें वीडियो

Bihar Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. फनी और डांस वीडियो के साथ-साथ कभी-कभार रियल मारपीट से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. इसी कड़ी में बिहार के बिहटा से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो महिला टीचर्स के बीच जमकर लड़ाई होती दिख रही है. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. दोनों की बीच पहले कहासुनी हुई फिर देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. स्कूल से निकलकर दोनों खेत में जा पहुंची और फिर वहां लात-घूंसे बरसाने लगीं. घटना बिहटा प्रखंड स्थित कोरिया पंचायत के मध्य स्कूल का बताया जा रहा है.

दोनों टीचर्स के बीच हुई इस लड़ाई को लेकर बताया जा रहा है कि पहले किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. फिर मामला शांत होने की जगह और भयंकर रूप लेने लगा. दोनों में देखते ही देखते तगड़ी मारपीट शुरू हो गई. ये लड़ाई स्कूल से निकलकर खेतों तक जा पहुंची. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों में लड़ाई हो रही है. लड़ाई में एक महिला भी दिख रही है.