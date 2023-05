Viral Video: चलती बाइक पर चुभती-जलती गर्मी को ऐसे भगा रहे थे 'कपल', पुलिस की नजर पड़ी और फिर...

Latest Viral Video: उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का सीतम जारी है. चुभती-जलती गर्मी के बीच मौसम विभाग की तरफ से मॉनसून के भी देर से दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है. गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं. इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. कपल ने गर्मी को भगाने का ऐसा उपाय किया, जिससे पुलिस की भी नजर उनपर पड़ गई और अब एक्शन की तैयारी की जा रही है.

वीडियो महाराष्ट्र का है, जिसमें एक युवक और युवती को बीच सड़क पर चलती स्कूटर पर नहाते हुए देखा जा सकता है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो मुंबई के पास ठाणे का है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर (Mumbai Viaral Video) किया जा रहा है. वीडियो पर पुलिस की भी नजर पड़ी और उसने इसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है.