Viral Video Today: डांडिया छोड़ तलवार से खेला गरबा, बाइक पर सवार महिलाओं का वीडियो देख लिया तो चौंक जाएंगे आप

Garba Video Viral: सोशल मीडिया पर आजकल रोजाना कुछ ना कुछ वायरल होता है. इन दिनों नवरात्रि के जुड़े वीडियो खूब देखने को मिल रहे हैं. लोगों ने गरबा (Garba Viral Video) खेलने के अलग-अलग तरीके निकाल लिए हैं. ऐसा ही एक वीडियो राजकोट से भी सामने आया है. इसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गुजरात के राजकोट की महिलाओं ने ऐसा गरबा किया सब लोग उन्हें देखते रह गए. महिलाएं नवरात्रि के तीसरे दिन कार और स्कूटी चलाकर गरबा करते नजर आईं. इतना ही नहीं उन्होंने तलवारों से गरबा खेला और स्टंट भी दिखाए. लोगों ने इसे महिला शक्ति प्रदर्शन करने का एकदम सही तरीका बताया तो कई लोगों ने इस तरह से गरबा करने की निंदा भी की.

#WATCH | Gujarat: Women in Rajkot perform ‘Garba’ on motorcycles and cars with swords in their hands, on the third of #Navratri (17.10) pic.twitter.com/AhbuiAwI7Y

— ANI (@ANI) October 17, 2023