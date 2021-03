Bike Stunt Video: लोग बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. पर कई बार उनकी ये हरकत उनके लिए ही परेशानी की वजह बन जाती है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. Also Read - Real Heroes Video: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था शख्स, फिसला पैर, RPF जवान ने ऐसे बचाई जान

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखता है कि एक युवक बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा है. बाइक चल रही है और वो बाइक की सीट पर खड़ा है.

पर अचानक बाइक का बैलेंस खराब होता है और वो लड़का हवा में उछलता हुआ नीचे जा गिरता है. उसकी जान बाल-बाल बच पाती है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो IPS Dipanshu Kabra ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा,

क्या आप अपने बच्चों/मित्रों के साथ ऐसा हादसा होते देख सकते हैं?

अगर नहीं? तो उन्हें ऐसी मूर्खता करने से रोकें. सुरक्षा को प्राथमिकता देना एवं यातायात नियमों का पालन करना सिखाएं.

Note – Please never let your kids/friends upload & promote such stupidity on SM.

देखें वायरल पोस्ट-

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 15 हजार से ज्यादा लोग देख चुके थे.