Bikini Yoga: बिकिनी योग करते हुए महिला का वो हाल हुआ जिसके बारे में उसने शायद सोचा भी न हो. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक महिला समुद्र तट पर बिकिनी योगा कर रही है. ये महिला बेहद परफेक्शन से योग करती दिख रही है क्योंकि ये एक योग शिक्षक है.

योग करते इस वीडियो में ट्विस्ट तब आता है जब इस महिला को एक विशालकाय छिपकली ऊंगली में जाकर काट देती है.

महिला दर्द से चीखने लगती है. वीडियो को ट्विटर पर @bahamahoopyogi अकाउंट से ट्वीट किया गया है.

ट्वीट में महिला ने एक और एंगल से इस वीडियो को शेयर किया है. साथ ही ये भी बताया है कि उसकी उंगली अब ठीक है. वह डॉक्टर के पास गई थी. उसने एंटीबायोटिक्स दवाएं ली हैं.

देखें वीडियो-

I get bite from an iguana today it was bleeding pic.twitter.com/If2DaUztHf

— Da Iguana Gal (@bahamahoopyogi) August 20, 2021