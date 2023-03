Bill Gates ने कराया इंडियन बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार, खिचड़ी बनाने की विधि भी सीखी । देखिए Photos

बिल गेट्स (Bill Gates) अपने काम और अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अब गुरुवार को भारतीय बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कराया और खिचड़ी पकाने की विधि भी सीखी. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘पोषण के माध्यम से सशक्तिकरण: नए भारत की महिलाओं का जश्न’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने पोषण 2.0 योजना के तहत काम करने वाले प्रशासकों से भी मुलाकात की, जो देश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं.

इस संबंध में बिल गेट्स (Bill Gates) ने ट्वीट कर कहा, “भारत डेटा और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य की दिशा में मजबूती से प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम में दो अद्भुत प्रशासकों, एमी जोसेफ और लक्ष्मी प्रिया से भी मिले, जो पोषण परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं.”