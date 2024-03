घर की दीवार में गलती से चुनवा दी पालतू बिल्ली, फिर महिला ने यूं बचाई जान | देखें वीडियो

Billi Ka Video: फिल्मों और कहानियों में आपने सजा के तौर पर लोगों को दीवार में चुनवा देने के बारे में खूब देखा और पढ़ा होगा. लेकिन हकीकत में ऐसा कम ही सुनने को मिलता है. लेकिन अमेरिका से जो खबर सामने आई है उसने लोगों के होश उड़ा दिए. इसमें एक घर की दीवार में पालतू बिल्ली को चुनवा दिया गया. लेकिन जैसे ही मकान मालकिन को इसका एहसास हुआ उसने उसे रेस्क्यू कराया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना वायरल होने के बाद यह लोगों की नजरों में आया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दीवार में किस तरह बिल्ली अटकी हुई है और उसे बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि घर में मरम्मत कार्य के दौरान मेंटेनेंस टीम ने दीवार के अंदर पालतू बिल्ली को चुन दिया. पता चलते ही महिला ने उसे बड़ी मशक्कत से बचाया. महिला का कहना है कि उसे यकीन नहीं हुआ कि मेंटेनेंस टीम ने उसकी प्यारी बिल्ली को दीवार में चुन दिया. महिला ने बताया कि जब वो घर पहुंची तब उसने दीवार के अंदर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनी.

Frantic cat owner discovers her pet trapped behind apartment’s drywall in shocking video. https://t.co/2kWNJIvd16 pic.twitter.com/QSzqoath4J

— New York Post (@nypost) March 14, 2024