देश में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू की खबर आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात कर दी है. लोग इस बात से परेशान हैं कि महामारी और बीमारियों का ये दौर कब खत्म होगा. कुछ लोगों ने तो अभी से इस साल को पिछले साल से ज्यादा बेकार घोषित कर दिया है.

दरअसल, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश और केरल में भी बर्ड फ्लू का कहर टूट रहा है. जिसके कारण एलर्ट जारी कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर #BirdFlu ट्रेंड कर रहा है. देखें लोगों के रिएक्शंस-

*When its starting of the month and #BirdFlu has been detected in the 4 states* Meanwhile 2021:- pic.twitter.com/gfmFck4sJe — Sarcasto (@Sarco69) January 5, 2021

After seeing #BirdFlu also spreading Pubic to viruses: pic.twitter.com/VNgyKN4GEq — Corona Warrior (@corona_warrior) January 5, 2021

Now #BirdFlu

1800 birds found dead in Himachal Pradesh. Meanwhile World, who were expecting 2021 will be better : pic.twitter.com/2xxKH8aNkp — Vaibhav Singh (@vaibhav_s03) January 5, 2021

बता दें कि बर्ड फ्लू के कारण देश में अब तक लाखों पक्षियों की मौत हो चुकी है. संक्रमण के संदिग्ध हजारों पक्षियों को मारा जा रहा है. केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है.

बर्ड फ्लू

बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस (H5N1) की वजह से होता है. ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है. ये वायरल इंफेक्शन की तरह होता है. बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान, दोनों ही इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं.