Birds Video Viral: पक्षियों का हवा में स्टंट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. Also Read - Ventilator Par Khaini: वेंटिलेटर पर ताऊ, मुंह में ऑक्सीजन पाइप, हाथ में मल रहे गुटखा-खैनी, लोग बोले- गजब की तलब...

पक्षी न केवल हवा में हैरतअंगेज स्टंट कर रहे हैं बल्कि एक पक्षी, दूसरे पक्षी के ऊप्र फ्री राइड ले रहा है. Also Read - Covid 19 Doctor Crying Video Viral: रोते हुए डॉक्टर ने लोगों से कहा, मत समझो खुद को सुपरमैन, लोग मर रहे, हम लाचार...

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक पक्षी दूसरे की पीठ पर खड़ा है. लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हवा में कैसे ये बैलेंस का खेल हो रहा है. Also Read - IPL 2021, RCB vs RR: Riyan Prag पर भड़के Harshal Patel, आउट करने पर दिया ऐसा रिएक्शन, वीडियो वायरल

वीडियो को सोशल मीडिया पर IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Double deckers

देखें पोस्ट-

लोग इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं. कमेंट कर वे इस तरह के बैलेंस पर आश्चर्य जता रहे हैं. देखें लोगों के मजेदार रिप्लाई-

Looks like Titanic scene recreated in mid air 😀

— balamurali m (@murlisalem) April 24, 2021