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Birthday Ka Video: गांव के छोरे ने दी गजब की बर्थडे पार्टी, बनाकर खिलाए ऐसे पकवान हिल गए दोस्त | देखें वीडियो
Birthday Ka Video: सोशल मीडिया पर बच्चे की बर्थडे पार्टी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा नजारा किसी का भी दिल जीत लेगा.
Birthday Ka Video: बच्चे की बर्थडे पार्टी से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. आमतौर पर बर्थडे पार्टी में बड़े केक, महंगे होटल और ढेर सारी सजावट देखने को मिलती है. लेकिन इस बच्चे ने अपने खास दिन को बेहद सादगी और खुशी के साथ मनाया. वीडियो में दिखाई देता है कि बच्चे ने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया. घर का माहौल बिल्कुल सामान्य है, लेकिन दोस्तों के बीच जो अपनापन और खुशी नजर आ रही है, वही इस वीडियो को खास बना रही है. नजारा किसी गांव का मालूम होता है.
बर्थडे पार्टी का वायरल वीडियो
वायरल वीडियो की सबसे खास बात यह है कि बर्थडे बॉय ने अपने दोस्तों के लिए खुद मैगी बनानी शुरू कर दी. वह बड़े प्यार और उत्साह के साथ कड़ाही में मैगी तैयार करता नजर आता है. उसके एक दोस्त ने वीडियो बनाते हुए बताया कि आज उसके दोस्त का जन्मदिन है, और वह सबको अपने हाथ की बनी मैगी खिलाने वाला है. साथ ही बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाई, ताकि पार्टी का मजा और बढ़ सके. वीडियो में बच्चे की खुशी साफ दिखाई दे रही है. उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उसे महंगे गिफ्ट या बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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नहीं देखा होगा ऐसा नजारा
यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कई लोग कह रहे हैं कि असली खुशी इसी तरह के छोटे-छोटे पलों में छिपी होती है. वीडियो देखने वाले यूजर्स बच्चे की मासूमियत और दोस्तों के बीच उसकी सच्ची दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं. आज के समय में जहां लोग दिखावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं यह वीडियो सादगी में खुशी ढूंढने का संदेश देता है. बर्थडे पार्टी का यह वीडियो flirting.lines नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.