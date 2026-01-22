By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Birthday Ka Video: केक कटने से पहले ही सब लूटकर खा गए मेहमान, बर्थडे बॉय के हाथ में रह गया सिर्फ चाकू | देखें वीडियो
Birthday Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जन्मदिन में केक की लूट मच जाती है. मौके पर जो हुआ चाहकर भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
Birthday Ka Video: सोशल मीडिया पर बर्थडे का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़के का जन्मदिन मन रहा है. उसी दौरान ऐसा कुछ हुआ, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा है. घर को गुब्बारों और लाइट्स से अच्छे से सजाया गया है. बर्थडे बॉय के सभी दोस्त सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे हैं. माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ नजर आता है. लड़का काफी खुश दिख रहा होता है और सभी मिलकर केक कटने का इंतजार कर रहे होते हैं. तभी ऐसा कुछ होता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.
बर्थडे में हुआ ऐसा कुछ
वायरल वीडियो में आगे देख सकते हैं कि जैसे ही बर्थडे बॉय केक काटने के लिए हाथ में चाकू लेता है, तभी उसके दोस्त अचानक हरकत में आ जाते हैं. कोई केक को पकड़ता है, तो कोई उसे उठाकर भागने लगता है. देखते ही देखते पूरा केक दोस्तों के हाथों में चला जाता है और वे उसे वहीं खाने लगते हैं. बर्थडे बॉय कुछ समझ पाता, उससे पहले ही केक गायब हो जाता है. उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं. जहां कुछ सेकंड पहले खुशी थी, वहां अब हैरानी और गुस्सा साफ नजर आने लगता है. अंत में उसके हाथ में सिर्फ चाकू बचता है और केक का नामोनिशान तक नहीं रहता.
View this post on Instagram
गुस्से में तोड़ी टेबल
केक लुटता देख बर्थडे बॉय इतना गुस्सा हो जाता है कि वह सामने रखी टेबल को ही जोर से पटक देता है. टेबल टूट जाती है और वहां मौजूद दोस्त और लोग पहले तो चौंक जाते हैं, फिर जोर-जोर से हंसने लगते हैं. यह पूरा सीन कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो जाता है. वीडियो देखकर नेटिजन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘ऐसे दोस्त किसी को न मिले’. वहीं कई यूजर इसे सबसे अलग बर्थडे सेलिब्रेशन बता रहे हैं’. वीडियो को rohit_tm_00 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.