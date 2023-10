Ladai Ka Video: साड़ी में ही बाल खींचे, लात-घूंसे चले, महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क को ही बना दिया अखाड़ा, देख लो ये वीडियो

BJP Wokers Fight Video: एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जालौन का है. नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बीच सड़क पर आपस में झगड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर तंज भी कस रही हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर कुछ महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं. वे एक-दूसरे के साथ मारपीट करते और एक-दूसरे के बाल खींचते भी नजर आ रहे हैं. महिलाओं के बीच मारपीट होने पर आसपास भारी भीड़ जमा हो गई. मौके पर मौजूद कुछ पुरुषों ने भी बीच सड़क पर आपस में झगड़ रही महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया.

Kalesh b/w Women (BJP karyakarta) with each other in Jalaun UP pic.twitter.com/VkGBtw24mU

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 18, 2023