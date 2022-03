Black Panther Aur Tendua Ki Ladai: सोशल मीडिया पर एक से एक वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो देखने को मिलते हैं. कभी शेर, तेंदुआ और चीता दूसरे जानवरों पर हमला करते देखे जाते हैं, तो कभी ये खूंखार जानवर आपस में ही भिड़ जाते हैं. अब इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक ब्लैक पैंथर और तेंदुए के बीच जंग देखने को मिल रही है. इस हैरतअंगेज वीडियो को देख नेटिजन्स भी हैरान है. क्योंकि आमतौर पर यह देखने में नहीं आता कि तेंदुआ और ब्लैक पैंथर आपस में भिड़ें.Also Read - Viral Video Today: ट्रेन आते ही पटरी पर कूद गया लड़का, फिर पुलिसकर्मी ने जैसे बचाया आप भी करेंगे तारीफ- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ पहले से पेड़ पर चढ़ा हुआ है. कुछ देर बाद ब्लैक पैंथर की नजर उस पर पड़ती है और वो भी भागे-भागे पेड़ पर चढ़ जाता है और तेंदुए के पास पहुंच जाता है. देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ जाते हैं. लेकिन ये जंग ज्यादा देर तक नहीं चलती है और फिर ब्लैक पैंथर पेड़ से नीचे उतर जाता है. Also Read - Magarmach Aur Sher Ki Ladai: पानी पीने गए शेर को मिला मगरमच्छों का झुंड, फिर हुई ऐसी झड़प देख हिल जाएंगे- देखें वीडियो

देखें इस वीडियो को: Also Read - इतने फैशनेबल कपड़े कहां से लाती हैं उर्फी जावेद? लोगों की हंसी का ठिकाना न रहा... बोले तभी तो हम कहें...

#DYK

It seems a fight for territory between two matured male leopards, black panther although a great hero in Movies seemed to be losing to another alpha male.#wildlifephotography #wildlife@rameshpandeyifs @ParveenKaswan @Saket_Badola @surenmehra @trikansh_sharma pic.twitter.com/YGSQiyckRI

— Saurabh Gupta (@GuptaIfs) March 23, 2022