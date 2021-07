Blackbucks Video Viral: काले हिरण एक साथ और वो भी एक-दो नहीं बल्कि पूरे 3 हजार. भला ऐसा नजारा कौन नहीं देखना चाहेगा. पीएम मोदी को भी ये वीडियो इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे रि-शेयर किया और बड़ी प्यारी सी बात लिखी.Also Read - Horrifying Video: वायरल वीडियो में दिखा 2 मुंह वाला दुर्लभ सांप, एक साथ निगल गया 2 चूहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वीडियो को रि-शेयर किया, उसे पहले Gujarat Information ने शेयर किया था. कैप्शन लिखा था,

Over 3000 blackbucks were seen crossing the road at Bhavnagar's Blackbuck National Park.

देखें वीडियो-

