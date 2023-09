Bodybuilder Ka Video: दुबले शख्स को हल्के में ले रहा था बॉडी बिल्डर, मगर उसने दिन में तारे दिखा दिए | देखें वीडियो

Bodybuilder Ka Video: कई बार लोग सामने वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं. मगर जो नतीजा निकलकर आता है उसे देख आंखें फटी रह जाती हैं. आमतौर पर कोई दुबला पतला बंदा किसी बॉडी बिल्डर के सामने आ जाए तो वो उसे कुछ नहीं समझता है. वायरल हो रहे वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है. नजारा जिम का है. यहां एक बॉडी बिल्डर शख्स पंजा लड़ाने के लिए एक दुबले शख्स के पास जाता है. बॉडी बिल्डर पूरी कॉन्फिडेंट था कि जीत उसी की होगी. दूसरी ओर दुबला बंदा चुपचाप उसको जज करता रहाता है. फिर फ्रेम में जो कैद हुआ वो आपको भी हैरान कर देगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जिम में पंजा लगाने का खेल चल रहा होता है. दुबला पतला बंदे को बॉडी बिल्डर से चैलेंज मिलता है. वो चुपचाप चैलेंड को एक्सेप्ट करता है. वहीं दूसरी ओर बॉडी बिल्डर सामने वाले को हल्के में लेने की भूल कर जाता है और फिर दोनों में पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता शुरू होती है. कुछ ही देर में बॉडी बिल्डर को समझ में आने लगता है कि उसने दुबले बंदे से पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी है. क्योंकि मिनटों में उसने बॉडी बिल्डर को चित कर दिया और प्रतियोगिता अपने नाम कर ली.

देखने में बिल्कुल सामान्य सा दिख रहे बंदे ने मिनटों में जिस तरह बॉडी बिल्डर को चित किया वो वाकई में हैरान कर देने वाला है. जिम में मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि बॉडी बिल्डर की इस प्रतियोगिता में हार हो जाएगी. इस वीडियो के पोस्ट होते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. इसे @TheFigen_ नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है, ‘मसल्स और ताकत एक ही चीज होती है. दोनों अलग-अलग चीज होती है.’