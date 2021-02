Trending: मॉडल्स हर तरह के कपड़े पहनकर फोटोशूट करवाती हैं. ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं. पर इन दिनों एक मॉडल इसलिए चर्चा में है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है जो अमूमन मॉडल्स करती नहीं. ये इतना छोटा टॉप पहनकर फ्लाइट में पहुंच गई कि वहां के कर्मी ही असहज हो गए. Also Read - Isabelle Eleanore Pics: इस Instagram Model ने पहना इतना छोटा Crop Top कि एयरलाइंस ने Flight में चढ़ने से रोका

इस मॉडल का नाम है Isabelle Eleanore. ये एक इंस्टाग्राम मॉउल है. इसकी तस्वीर खूब देखी जा रही है.

क्या है पूरा मामला

इसाबेल एक चर्चित मॉडल हैं. बोल्ड तस्वीरें शेयर करने के लिए जानी जाती हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसी तरह की तस्वीरों से अटा पड़ा है.

वे हाल ही में एक फ्लाइट में पहुंची. जहां उनका आउटफिट लोगों की चर्चा का विषय बन गया.

ऑस्ट्रेलिया के एयरलाइंस कर्मी भी उन्हें देखकर असहज होने लगे. यही वजह है कि एयरलाइंस ने उन्हें यात्रा करने से रोक दिया. ये फ्लाइट गोल्ड कोस्ट से मेलबर्न की उड़ान भरने वाली थी.

जब इसाबेल ने इसकी वजह पूछी तो उन्हें कहा गया कि उनका पहनावा उचित नहीं है. टॉप काफी छोटा है. एयरलाइन्स के अटेंडेंट ने इसाबेल से टॉप के ऊपर जैकेट पहनने को कहा. पर उनके बाद जैकेट नहीं था.

इसाबेल यात्रा तो नहीं कर सकीं पर इसका गुस्सा उन्होंने सोशल मीडिया पर उतारा है.

I almost got kicked off the plane for what I was wearing!! 🤬

This is ridiculous.. I was humiliated, degraded and discriminated against. @JetstarAirways you have some answering to do!! pic.twitter.com/66jk5P6J3E

— Isabelle Eleanore (@IsabelleEleano) February 2, 2021