Bollywood Actress Diana Penty Impressed With Indian Girl Singing With Foreign Singer Amazing Video Going Viral

विदेशी सिंगर ने बुलाया तो पहले घबरा गई इंडियन लड़की, फिर ऐसा गाया बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फैन हो गईं

देख सकते हैं कि लड़की ने इस अंदाज में अंग्रेजी गाना गाया कि हर कोई उससे इंप्रेस हो गया. बॉलीवुड की ये खूबसूरत एक्ट्रेस भी खुद को रिएक्शन देने से रोक नहीं पाईं.

Photo: lukesilvamusic/Instagram

सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ इतने शानदार होते हैं कि चाहकर भी कोई उनसे नजरें नहीं हटा पाता. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सबकी पसंद बना हुआ है. इसमें एक इंडियन लड़की और एक विदेशी स्ट्रीट सिंगर की जुगलबंदी दिखाई गई है. सड़क पर गा रहे एक विदेशी सिंगर ने अचानक ही लड़की को सिंगिंग के लिए बुलाया. वहां जाते ही लड़की ने ऐसा धमाल मचाया कि वहां मौजूद दर्शक के साथ-साथ खुद सिंगर भी दंग रह गया. लड़की की सुरीली आवाज ने सबको अपना दीवाना बना लिया. इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

इंडियन लड़की ने गाया अंग्रेजी गाना

सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स सड़क पर सिंगिंग कर रहा होता. उसे सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ खड़ी है. उसी में एक इंडियन लड़की जिसका नाम रिया है भी खड़ी थी. अचानक सिंगर ने लड़की को सिंगिंग के लिए बुलाया. शुरुआत में लड़की काफी नर्वस हो गई. सिंगर ने उससे पूछा कि कौन सा गाना गाना चाहती हो. इस पर लड़की ने ‘रोलिंग इन द डीप’ सॉन्ग का नाम लिया. फिर क्या था सिंगर इस गाने को गाने लगा. जब बारी इंडियन लड़की की आई असली धमाल तब मचा.

फैन हुईं बॉलीवुड एक्ट्रेस

उसने पहली ही लाइन को इस तरह से गाया मानो कोई विदेशी महिला सिंगर ही गाने को गा रही है. उसने तुरंत अपनी आवाज से सिंगर के साथ-साथ ऑडियंस को भी हैरान कर दिया. लड़की ने गाने के लिए ऐसा रिदम पकड़ा जिसने सबका दिल जीत लिया. ऐसा लग रहा था मानो लड़की ने सिंगिंग में कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है और वो लगातार इसका अभ्यास भी करती है. वीडियो को देखकर नेटिजन्स रिएक्शन देने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. ज्यादातर लोग उसकी तारीफ में ही जुटे हैं. खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी भी उसकी आवाज की फैन हो गईं. उन्होंने कॉमेंट में उसके लिए तालियां बाजाई हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by LUKE SILVA (@lukesilvamusic)

इस वायरल वीडियो को lukesilvamusic नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.

