Jharkhand News: राजनीति में सड़कों की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस के गालों से की जाती है. इससे पहले बॉलीवुड की डीम गर्ल और भाजपा नेता हेमा मालिनी के गालों से कभी लालू यादव ने की थी. लालू ने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों से चिकना बनाएंगे. ये बहुत पहले की बात थी. पिछले दिनों राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में नए-नए मंत्री बने राजेंद्र सिंह गुढ़ा से जब खराब सड़कों की शिकायत की गई तो उन्होंने पीडब्लूयडी (PWD) के चीफ इंजीनियर से माइक लिया और बोले कि सड़कें बननी चाहिए… हेमा मालिनी के गालों के जैसी. फिर तुरंत ही बोले कि हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई हैं. कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बनाओ.Also Read - Jharkhand: पाकुड़ में रोड एक्‍सीडेंट में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 16 हुआ, 26 घायल

इन बयानों के बाद अब झारखंड में सत्ताधारी पार्टी का सहयोग देने वाली कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने एक्ट्रेस कंगना रानौत की गालों को लेकर विवादिय बयान दिया है, जहां उन्होंने जामताड़ा के आदिवासी गांवों की सड़कों को कंगना के गालों से भी चिकनी बनाएंगे. Also Read - Jharkhand की हेमंत सरकार का बड़ा फैसला- राज्य में 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल लेकिन यह है शर्त

विधायक इरफान अंसारी ने एक वीडियो शेयर किया है, जहां वो अपने क्षेत्र जामताड़ा के आदिवासियों के लिए 14 नई सड़कों की सौगात दी है. इस दौरान उन्होंने कहा मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे इलाके में ऐसी सड़कें बनेंगी जो कि फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के गालों से भी अधिक चिकनी होंगी. हमारे आदिवासी बच्चे, युवा और कारोबारी वर्ग के लोग उन सड़कों पर चलेंगे. Also Read - Jharkhand News: अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गईं विधायक, सीएम के फैसलों पर उठाए सवाल

#WATCH | Jharkhand: I assure you that roads of Jamtara "will be smoother than cheeks of film actress Kangana Ranaut"; construction of 14 world-class roads will begin soon..: Dr Irfan Ansari, Congress MLA, Jamtara

