मीटिंग में लड़की से हुई बड़ी गलती, बॉस को भी कहना पड़ा- प्लीज माइक बंद कर लो

कोरोना वायरस के बाद देश में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बड़े पैमाने पर सामने आया. यानी संक्रमण की वजह से कमर्चारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी गई. मगर इसकी वजह से कई मजेदार वीडियो भी वायरल हुए. जिनमें कर्मचारी फ्रंट कैमरा ऑफ किए बिना ही कुछ ऐसा करते नजर आए की हंसी के पात्र बन गए. कई बार मीटिंग में माइक ना बंद करने की वजह से कर्मचारियों की फजीहत भी हुई. हालांकि ऑनलाइन मीटिंग से जुड़ी जो घटना अभी सामने आई है वो बहुत हंसाने वाली है.

दरअसल ऑनलाइन मीटिंग के दौरान एक लड़की अपना माइक बंद करना भूल गई. इसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि बॉस को खुद मैसेज कर बोलना पड़ा कि वो अपना माइक बंद कर ले. वंदना जैन नाम की लड़की ने खुद मजेदार वाक्या सोशल मीडिया में साझा किया है. उसने बताया कि क्यों उसके बॉस को मैसेज कर बोलना पड़ा कि वो अपना माइक बंद कर ले. उन्होंने अपने ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें बॉस का मैसेज साफ देखा जा सकता है.

इसी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर शेयर करते हुए वंदना जैन ने कैप्शन दिया कि मैं मीटिंग में थी जब मैरे मैनेजर ने मुझे मैसेज किया. क्या मैं मुसीबत में हूं? दरअसल वो घर पर ही ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थीं. मीटिंग में सबकुछ ठीक चल रहा था और बॉस अपनी बात रख रहे थे. मगर वंदना जैन की तभी स्क्रीन पर नजर पड़ी और वो उसे पढ़कर हिल ही गई. दरअसल जब मीटिंग चल रही थी तब लैपटॉप का माइक ही ऑन रह गया. इधर कुछ ऐसी आवाज आ रही थीं जो माइक ऑन होने की वजह से सभी को सुनाई दे रही थी.