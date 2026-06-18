इमरजेंसी सर्जरी के दिन भी बॉस ने बुला लिया काम पर, कर्मचारी ने यूं बयां किया दर्द | पोस्ट हुआ वायरल

शख्स ने अपनी पोस्ट में ये बताया है कि कैसे उस पर सर्जरी के दिन भी काम का दबाव बनाया गया. उसका ये रेडिट पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

Written by: Nandan Singh
Published: June 18, 2026, 8:59 AM IST
Employee Work Pressure
कर्मचारी का पोस्ट हुआ वायरल. (Photo/Ai)
  • कर्मचारी ने रेडिट पोस्ट में बयां किया दर्द
  • इमरजेंसी सर्जरी के दिन भी कराया काम
  • एक साल से नहीं ली थी कोई छुट्टी
  • वायरल पोस्ट पर खूब आ रहे रिएक्शन

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहतर करियर और ‘ड्रीम जॉब’ की तलाश में लोग कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. मगर जब नौकरी का दबाव इंसान की सेहत और निजी जिंदगी पर भारी पड़ने लगे, तो सवाल उठना लाजिमी है. सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी की पोस्ट इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उसने दावा किया कि इमरजेंसी सर्जरी के दिन भी उसके बॉस ने उसे काम पर बुला लिया. कर्मचारी का कहना है कि लगातार मेहनत और समर्पण के बावजूद उसे सम्मान और राहत नहीं मिल रही. उसका पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

शख्स का छलका दर्द

शख्स के रेडिट पोस्ट के मुताबिक, उसने पिछले साल एक ऐसे क्षेत्र में नौकरी शुरू की थी जिसे वह अपना ‘ड्रीम इंडस्ट्री’ मानता था. हालांकि उसने बताया कि यह क्षेत्र पहले से ही कम वेतन और ज्यादा काम के लिए जाना जाता है. कर्मचारी का कहना है कि पिछले एक साल में उसने एक भी पूरा दिन छुट्टी नहीं ली. यात्रा के दौरान भी वह काम करता रहा और हर समय उपलब्ध रहने की कोशिश करता रहा.उसने बताया कि वह सेलिब्रिटी मार्केटिंग से जुड़े काम में है और लगभग हर समय ऑन-कॉल रहता है. इतनी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई टैक्स कटने के बाद करीब 13 डॉलर प्रति घंटा रह जाती है.

Reddit Post Viral

रेडिट पोस्ट का स्क्रीनशॉट

सर्जरी के दिन भी काम

उसने अपनी पोस्ट में आगे बताया कि हाल ही में उसे एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी. उसका कहना है कि यह स्थिति पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर थी. इसके बावजूद उसके बॉस ने सर्जरी वाले दिन ही उसे एक मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा. शख्स ने दावा किया कि उसने तब भी जिम्मेदारी निभाई और मीटिंग में हिस्सा लिया. मगर सर्जरी के बाद रिकवरी के दौरान भी काम का दबाव कम नहीं हुआ.

असमंजस की स्थिति

पोस्ट के अंत में शख्स ने अपनी मानसिक स्थिति का भी जिक्र किया. उसने लिखा कि वह खुद को फंसा हुआ और बेहद दुखी महसूस कर रहा है. उसके मुताबिक, वह सिर्फ अपने रिज्यूमे में इस अनुभव को मजबूत दिखाने के लिए लगातार समझौता करता रहा है. अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह एक और साल इसी माहौल में काम करता रहे या फिर नई शुरुआत के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला करे. उसके इस पोस्ट पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. हालांकि, शख्स ने अपना ये पोस्ट किसी कारणवश डिलीट कर लिया है. हालांकि तब तक यह रेडिट पोस्ट वायरल हो चुका था.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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