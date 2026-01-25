Hindi Viral

Kashmir To Delhi: कश्मीर की बर्फ दिल्ली तक ले आया ये लड़का, फिर मार्केट में बेचकर कर डाली तगड़ी कमाई | देखें VIDEO

Kashmir To Delhi Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे लड़का कश्मीर से ताजी बर्फ दिल्ली में बेचने के लिए पहुंच गया. हैरान होंगे लड़का सचमुच बर्फ लाता है और तगड़ी कीमत पर बेचकर नोट कमा लेता है.

लड़के ने सचमुच कश्मीर की बर्फ दिल्ली लाकर बेच डाली. (Photo/Instagram)

Kashmir To Delhi Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है. इसमें एक युवक का अनोखा और मजेदार बिजनेस आइडिया लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़का घूमने के लिए कश्मीर पहुंचता है, लेकिन वहां की बर्फ देखकर उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आता है, जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. दरअसल लड़के ने कश्मीर की बर्फ दिल्ली में बेचने का प्लान बना लिया. वीडियो में इसके बाद जो कुछ नजर आता है वो किसी को भी हैरान कर देगा.

हवाई जहाज से दिल्ली ले आया बर्फ

वायरल वीडियो में देखेंगे कि बिना वक्त गंवाए लड़के ने एक आइस बॉक्स का जुगाड़ किया. वह कश्मीर की ताजी बर्फ उसमें भरता है और ऊपर से सिल्वर फॉइल लगाकर बॉक्स को पूरी तरह सील कर देता है. ताकि बर्फ ज्यादा देर तक जमी रहे. इसके बाद वह कार से सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है और उस बॉक्स को लेकर फ्लाइट में बैठ जाता है. सफर के दौरान वह लोगों से मजाकिया अंदाज में पूछता भी है कि क्या इतनी देर में बर्फ पिघल जाएगी या नहीं. इसपर सभी लोगों को जवाब ना में ही मिलता है.

दिल्ली पहुंच गई कश्मीर की बर्फ

सड़क मार्ग और हवाई मार्ग की लंबाई यात्रा के बाद लड़का दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचता है. दोस्त गले में माला डालकर उसका स्वागत करता है. अब थोड़ा आराम के बाद लड़का दिन में सीधे दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस पहुंचता है. लड़का बड़ी सावधानी से आइस बॉक्स खोलता है. मगर जैसे ही बॉक्स खोला गया, लड़के के होश उड़ गए. बॉक्स में अभी भी कश्मीर की बर्फ मौजूद थे. अब बॉक्स में जमी हुई बर्फ देखकर लड़के की खुशी का ठिकाना ना रहा.

बर्फ बेचकर कर डाली तगड़ी कमाई

कनॉट प्लेस में युवक लोगों को अपना वीडियो दिखाता है और बताता है कि वह सच में कश्मीर की बर्फ दिल्ली लेकर आया है और अब उसे बेच रहा है. शुरुआत में लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब वो बर्फ को छूकर देखते हैं, तो यकीन करने लगते हैं. हैरानी की बात यह रही कि कई लोगों ने सिर्फ बर्फ को छूने के लिए ही पैसे दे दिए. वीडियो के आखिर में युवक दावा करता है कि उसने इस अनोखे आइडिया से अच्छी-खासी कमाई कर ली.

इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस क्रिएटिव सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग इसे शानदार मार्केटिंग आइडिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे महज मनोरंजन के लिए किया गया सोशल एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं. मगर लड़के ने कश्मीर की बर्फ दिल्ली लाकर गजब का कारनामा जरूर कर दिखाया है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर deluxebhaiyaji नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

