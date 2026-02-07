By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
काटने की लाख कोशिश की, मगर बच्चे की फुर्ती के आगे बेबस हो गया सांप | देखें ये वीडियो
वायरल वीडियो में देख सकते हैं किस तरह एक बच्चा सांप के साथ खिलवाड़ करता है. उसने ऐसी हरकत की जिसे देखकर होश ही उड़ जाएंगे
Sanp Ka Video: सांप से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर सभी हैरान रह गए. इसमें एक बच्चा और सांप से जुड़ा सीन दिखाया गया है. बच्चा खेत में जाकर एक खतरनाक सांप तो हाथों में उठा लेता है. वो उसकी पूंछ पकड़कर नचाने लगता है. सांप इस दौरान उसे डसने की कई कोशिशें करता है मगर उसकी फुर्ती के सामने उसकी एक नहीं चलती है. सांप चाहकर भी उसे डस नहीं पाता. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है. इस पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.
सांप को बच्चे ने दबोचा
वायरल वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि बच्चा घुटनों के बल रेंगकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे सांप नजर आया. यह नजारा खेत से जुड़ा है और वहां फसल बोई हुई है. सांप रेंगकर मेड़ के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहा था. तभी बच्चा वहां पहुंचा और सीधा उसकी पूंछ पकड़ लिया. पूंछ पकड़ाते ही सांप गुस्से में आ गया उसने लहराते हुए उसे डसने की कोशिश की. मगर बच्चा भी इस डर से वाकिफ था. उसने तुरंत सांप को दूसरी दिशा में खींच लिया और फुर्ती से खुद को बचा लिया. सांप बार-बार उसे डसने की कोशिश करता मगर बच्चा उसे हर बार मात दे देता.
एक्स पर देखिए वीडियो को:
असली खतरों का खिलाड़ी !
छोटे उस्ताद की बड़े कारनामा.
शहर वाले छिपकलि से डरते हैं यहां छोटे महाराज सांप से खेल रहा है.. pic.twitter.com/XtYJk4tlyf
— Khadiza (@Khadiza_kbc) February 7, 2026
देखकर भड़के नेटिजन्स
खेत में ये खेल काफी देर तक चलता रहा है. मालूम होता कि बच्चे ने सांप को बाद में किसी दूसरी दिशा में फेंक दिया होगा. हालांकि बच्चे ने जिस तरह की हरकत की वो उस पर काफी भारी पड़ सकती थी. क्योंकि खतरनाक जीव के साथ इस प्रकार का खेल करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है. इस नजारे को देखकर यूजर्स भी भड़के हुए हैं. एक ने लिखा है, ‘बच्चे को कंट्रोल करना मां-बाप का काम है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘बच्चे को पता ही नहीं कि वो किस जीव के साथ मस्ती कर रहा है. ‘ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘बच्चा वाकई निडर है.’ इस वीडियो को @Khadiza_kbc नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.