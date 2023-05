Viral Video: चलती ट्रेन के सामने इंस्टाग्राम रील बना रहा था लड़का, आगे जो हुआ सोच भी नहीं सकते कभी

Viral Video: सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में लोग हद से गुजर जाते हैं. कुछ लोग तो ऐसे स्टंट करने लगते हैं, जिसे देख कोई भी हैरान हो सकता है. कलाबाजी दिखाने के चक्कर कई तो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं. कोई बाइक से स्टंट कर रील शूट करने लगता है तो कोई हाथियार हाथों में लहराकर वीडियो बनाता नजर आ जाता है. मगर अभी जो खबर आई है वो किसी को भी दहला सकती है. रील के चक्कर में हैदराबाद के एक लड़ने ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया. अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

तेज रफ्तार ट्रेन संग इंस्टाग्राम रील के लिए शूट करने की दीवानगी की वजह से शुक्रवार को हैदराबाद में एक युवक की मौत हो गई. नौवीं कक्षा के 16 वर्षीय छात्र मोहम्मद सरफराज की सनत नगर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. वह अपने दो दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम रील के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था. सरफराज, जो ट्रेन की ओर पीठ करके ट्रैक के करीब खड़ा था.

सरफराज के दोस्त खुद को बचाने के लिए दूर चले गए, लेकिन सरफराज ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था. लड़के के पिता ने कहा कि वह शुक्रवार की नमाज के लिए घर से निकला था और कुछ घंटे बाद उसके दो सहपाठी मुजम्मिल और सोहेल घर आए और उसे बताया कि वह बेहोश हो गया है.