जिम में ट्रेडमिल करते-करते अचानक गिरा 19 साल का युवक, Heart Attack पड़ने से मौत, देखें Viral Video

Viral Video: गाजियाबाद में शनिवार (16 सितंबर) को एक डरा देने वाली वीडियो सामने आई है. जिम के अंदर ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने के दौरान 19 साल का एक युवक अचानक गिर गया. कुछ ही देर बाद, जिम कर रहे दो लोग उसे देखने के लिए दौड़े. जब ये लोग उसे उठाने के लिए उसके पास पहुंचे तो देखा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान बिहार के 19 साल के सिद्धार्थ कुमार सिंह के रूप में हुई है, जिसे सरस्वती विहार में एक जिम के अंदर अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया. मृतक के शव को उनके परिजन बिहार वापस अपने घर ले आए. सीसीटीवी में दिखाया गया है कि लड़का आराम से ट्रेडमिल पर चल रहा था और अचानक ही गिर पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस तरह के कई मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, जब अचानक लोगों की मौत हो जा रही है. इनमें से ज्यादातर मौतें दिल का दौरा पड़ने से हुई हैं. डांस करते हुए, खेलते हुए, सड़क पर चलते हुए या फिर जिम करते हुए अचानक लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है.

#Shocking

A 19 years old young man died while #running on a #treadmill in a #Gym in #Ghaziabad. #CCTV footage of this entire incident shows that this 19 year old boy fell on the treadmill and died.

It is believed that he died because of #heartattack #gymboy #run pic.twitter.com/9kuSZ0MlZC

— Ravi Pratap Dubey (@ravipratapdubey) September 16, 2023