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Dance Ka Video: लड़की संग डांस के लिए स्टेज पर कूद गया लड़का, फिर ऐसा धमाल मचाया सब उसे ही देखने लगे
Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर डांस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रह नजारा वाकई मजेदार है.
Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर डांस से जुड़े वीडियो अक्सर देखने को मिलते हैं. इन्हीं में कुछ नजारे सबके दिलों को जीत लेते हैं. ऐसा ही एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है जो वाकई गजब है. इसमें एक लड़की स्टेज पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. वह मशहूर गाने ‘राधा तेरी चुनरी’ पर परफॉर्म कर रही होती है. कार्यक्रम में मौजूद लोग उसका डांस बड़े ध्यान से देख रहे थे. माहौल पूरी तरह से उत्साह और मनोरंजन से भरा हुआ था. तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.
लड़की के डांस में आया लड़का
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का अचानक दौड़ता हुआ स्टेज पर चढ़ जाता है और लड़की के साथ डांस करने लगता है. पहले तो सभी को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह लड़का अपने शानदार डांस मूव्स से सबको हैरान कर देता है. ऐसा लगता है जैसे उसे गाने के सारे स्टेप्स पहले से ही याद हों. वह पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करता है और अपनी एनर्जी से माहौल को और भी मजेदार बना देता है. लड़की भी उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के का अंदाज इतना अलग होता है कि वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:
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लूट ले गया लाइमलाइट
आगे देख सकते हैं कि दर्शक भी लड़की के बजाय लड़के का डांस ही ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं. लड़का कुछ समय के लिए पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर लेता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन भी पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को theiconictrolls______yuti02 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से अपलोड किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को मिल चुके हैं.