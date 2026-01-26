By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: लड़के ने पड़िया को ही बना लिया 'गर्लफ्रेंड', जैसे ही सामने गया चहक उठी भैंस की बेटी | देखें वीडियो
Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे इस वीडियो में देखेंगे कि लड़का जैसे ही पड़िया के पास पहुंचा वो उसे देखते ही चहक उठती है.
Viral Love Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का बताया जा रहा है, जहां जानवरों के लिए बने कच्चे घर (बाड़े) में एक पड़िया (यानी भैंस का फीमेल बच्चा) बिल्कुल इत्मीनान से बैठी नजर आता है. माहौल एकदम शांत है, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक लड़के की. वीडियो में लड़का बाड़े से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा होकर बड़े भरोसे से कहता है कि जैसे ही वो पड़िया के पास जाएगा, वह उसे देखकर खुश हो जाएगी. और फिर इसके बाद जो कुछ नजर आया उसने इंटरनेट को दीवाना बना दिया. लड़का जैसे ही आगे बढ़ता है, पड़िया उसे देखते ही दांत दिखाने लगती है. मानो भैंस की बेटी खुशी से चहक उठी हो. उसकी मासूम हरकत देखकर ऐसा लगता है जैसे सामने कोई खास शख्स आ गया हो.
भैंस की बेटी को बना लिया गर्लफ्रेंड
बस यहीं से वीडियो को मिल गया उसका वायरल एंगल. सोशल मीडिया पर लोग मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि लड़के ने पड़िया को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है. किसी ने लिखा कि इतनी सच्ची खुशी तो इंसानों में भी कम दिखती है. किसी ने कमेंट किया, ‘ये है रियल प्यार, नो धोखा, नो ड्रामा.’ वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है. यूजर्स इसे गांव की सादगी, इंसान-जानवर के मासूम रिश्ते और बिना किसी बनावट की खुशी का उदाहरण बता रहे हैं.
क्या बोले नेटिजन्स
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जानवर अपने पसंदीदा इंसान को पहचान लेते हैं और अपनी तरह से प्यार जताते हैं. हालांकि, यह वीडियो पूरी तरह हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज में देखा जा रहा है, लेकिन इसमें एक बात साफ झलकती है कि जानवरों की भावनाएं भी उतनी ही सच्ची होती हैं. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. मालूम हो पड़िया और लड़के का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर murari_sumit_vlogs नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.