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VIDEO: बच्चे ने आवाज दी और आसमान से नीचे उतर गया बाज, हर किसी को हैरान कर रहा ये वीडियो

Ajab Gajab Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे बच्चा आसमान की तरफ देखतर जोर से आवाज लगाता है और थोड़ी ही देर में बाज उसके हाथ पर होता है.

Published date india.com Published: April 14, 2026 10:19 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Baaz Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. आमतौर पर जहां जंगली पक्षियों को इंसानों से दूर रहने वाला माना जाता है, लेकिन इस क्लिप में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है. एक छोटा बच्चा खुले आसमान की तरफ देखकर आवाज लगाता है और कुछ ही देर में एक बाज उसकी तरफ आता हुआ नजर आता है. वीडियो में दिखता है कि बाज ऊंचाई से धीरे-धीरे नीचे उतरता है और बिना किसी डर या आक्रामकता के सीधे बच्चे के पास पहुंच जाता है. खास बात यह है कि बच्चा भी पूरी तरह सहज दिखाई देता है. उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उत्सुकता और अपनापन नजर आता है, जो इस पूरे नजारे को और भी खास बना देता है.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

वायरल हो वीडियो को शुरुआत से देखेंगे कि बच्चे खुले मैदान में खड़ा है. आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है. मगर एकाएक बच्चे आसमान की तरफ देखकर जोर-जोर से आवाज लगता है. कुछ सेकंड तक आसमान में कुछ नजर आता है. मगर तभी खूब ऊंचाई पर बाज नजर आता है. बाज आसमान में पहले इधर-उधर उड़ान भरता है. मगर हैरानी होगी कि अगले कुछ सेकंड में अपनी ऊंचाई को कम करता है. अब फ्रेम में ऐसा नजारा दिखाई देता है जो किसी को भी हैरान कर देगा. इसमें देखेंगे कुछ देर पहले तक आसमान में उड़ रहा बाज अब लड़के के हाथ पर बैठा है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

मालूम हो आसमान के खतरनाक शिकारी बाज को नियंत्रित कर चुके बच्चे का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर zindagi.gulzar नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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