दोस्तों के सामने प्रेमिका से मजाक करने लगा प्रेमी, मगर एक गलती से टूट गई गर्दन | हिला देगा VIDEO

March 10, 2026 2:27 PM IST
वायरल वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग भी रह जाते हैं और डर भी जाते हैं. यह वीडियो एक मजाकिया माहौल में हुए ऐसे हादसे को दिखाता है, जिसने कुछ ही सेकंड में हंसी-मजाक को खौफनाक घटना में बदल दिया. वीडियो में एक शख्स दोस्तों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग अंदाज में स्टंट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह प्रयोग बेहद खतरनाक साबित हो जाता है.

शुरुआत में क्या कुछ दिखा

वीडियो की शुरुआत एक सामान्य और खुशहाल माहौल से होती है. कुछ दोस्त घर के हॉल में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं और टीवी भी चल रहा होता है. सभी लोग आराम से समय बिता रहे होते हैं. इसी दौरान प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में आता है और माहौल को और मजेदार बनाने के लिए कुछ अलग करने की सोचता है. वह अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गर्लफ्रेंड को कंधों पर बैठाने का फैसला करता है, लेकिन वह इसे सामान्य तरीके से नहीं बल्कि उल्टे अंदाज में करने की कोशिश करता है.

गर्लफ्रेंड से मजाक पड़ा भारी

युवक अपनी गर्लफ्रेंड को सीधे गोद में उठाने के बजाय उसे उल्टे तरीके से कंधों पर बैठाने का स्टंट करने लगता है. शुरुआत में वहां मौजूद दोस्त भी इसे मजाकिया अंदाज में देखते हैं और माहौल हल्का-फुल्का बना रहता है. युवक का इरादा शायद अपने दोस्तों को प्रभावित करना या माहौल में हंसी-मजाक का तड़का लगाना होता है. लेकिन कुछ ही सेकंड में यह मस्ती एक गंभीर हादसे में बदल जाती है.

शरीर का बैलेंस बिगड़ने से हादसा

जैसे ही युवक अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है. लड़की का शरीर उल्टी दिशा में होने के कारण उसका वजन ठीक तरह से संतुलित नहीं हो पाता. कुछ ही पलों में युवक लड़खड़ाने लगता है और खुद को संभाल नहीं पाता.

टूट गई हड्डी

संतुलन बिगड़ने के बाद वह आगे की ओर गिर पड़ता है और गिरते समय दीवार और पास की खिड़की से टकरा जाता है. इसी दौरान सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब उसके कंधों पर बैठी लड़की का पूरा वजन सीधे उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर आ जाता है. गिरने का झटका इतना तेज होता है कि युवक की गर्दन एकदम से मुड़ जाती है.

यह दृश्य इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद दोस्त भी कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है. शुरुआत में कुछ लोग इसे सामान्य गिरावट समझते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि मामला गंभीर हो सकता है. जब वे युवक को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है. उसकी हालत देखकर वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आते हैं. वीडियो एक्स पर @NeverteIImeodd नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

