Fight Video: क्लब के बाहर लड़कों ने कर दी बाउंसरों के साथ मारपीट, खूब डंडे और लात-घूसे चलने का वीडियो वायरल

Boys Fight Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. इस बार लड़कों की लड़ाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे खूब शेयर भी किया जा रहा है. कई लोगों ने इसपर कमेंट्स भी किए हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो गुटों में जमकर हाथापाई हो गई. दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी-ठंडे बरसा दिए.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है 10-15 लड़के आपस में लड़ रहे हैं. दोनों ही गुट एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे हैं. जमीन पर गिरा-गिराकर दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया. आसपास मौजूद लोग भी काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं. इन लड़कों की लड़ाई इतनी भयनकर थी कि किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की.

वीडियो को एक्स पर @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लोगों ने इसपर कई कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी.’, एक और यूजर ने लिखा, ‘कौन किसको मार रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है. वहीं, एक और यूजर ने लिखा, ‘कुछ लोगों को शराब हजम नहीं होती , फिर ऐसे ही मारपीट करते हैं तब जाके उनकी शराब हजम होती है.’

Kalesh b/w some guys and Bouncers near Club in Pune over Those guys abused the bouncer’s of the club

