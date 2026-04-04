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Brain Test Challenge Today Can You Find Hidden 6 Number In Crowd Of 9 Number Here Is Shocking Number

Brain Test Challenge: दिमाग के तोते उड़ गए मगर जवाब नहीं मिला, आसान नहीं है गणित का 6 नंबर खोजना

Optical Illusion Number Test: दिमाग के साथ आंखों का टेस्ट लेने वाली इस तस्वीर को हल करना आज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है. वायरल तस्वीर में सिर्फ एक जगह गणित का 6 नंबर छिपा हुआ है.

Optical Illusion Number Test: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिमाग के सचमुच में तोते उड़ा दिए हैं. वायरल तस्वीर को देखने पर पहली नजर में हर तरफ सिर्फ 9 नंबर ही नजर आता है. ऐसा लगता है जैसे पूरी फोटो में एक ही नंबर बार-बार लिखा गया हो. लेकिन असली खेल यहीं छिपा है, क्योंकि इसी 9 की भीड़ में एक जगह 6 नंबर छुपाया गया है, जिसे ढूंढना आसान बिल्कुल नहीं है. इस तस्वीर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपका दिमाग बार-बार 9 को ही पहचानता है और किसी भी अलग नंबर को नजरअंदाज कर देता है.

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आसान नहीं है 6 नंबर खोजना

यही वजह है कि लोग काफी देर तक तस्वीर को घूरने के बाद भी 6 नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं. दरअसल यह ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों के दिमाग और नजर दोनों की परीक्षा ले रहा है. कुछ लोग इसे सेकंडों में हल करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग इसमें उलझकर रह गए हैं. अगर आप भी खुद को जीनियस समझते हैं तो पांच सेकंड के भीतर जवाब खोजकर दिखा दें. अगर आपने 9 की भीड़ में छिपा 6 खोज लिया तो मुकद्दर का सिकंदर मान लेंगे. हालांकि बहुत कोशिश के बाद भी जवाब नहीं खोज पाए हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. जवाब आपकी आंखों के सामने ही छिपा है, जिसे यहां देख सकते हैं.

यहां देखें जवाब

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मालूम हो दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली ऐसी तस्वीरों को हल करने से दिमाग की अच्छी कसरत होती है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी अगली बार फिर ऐसी ही किसी खास तस्वीर के साथ फिर हाजिर होगा. तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ.

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