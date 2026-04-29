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मुकद्दर का सिकंदर भी उल्टे पांव भाग निकला, अगर दम है तो हल करके दिखाएं ये चैलेंज
Brain Test Number Today: दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली इस तस्वीर को हल करना आज बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है. तस्वीर में सिर्फ एक जगह 999 नंबर छिपा हुआ है, जिसने खोजने का चैलेंज है.
Brain Test Challenge: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों की आंखों और दिमाग दोनों की परीक्षा ले ली है. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद साधारण लगती है, क्योंकि इसमें हर तरफ सिर्फ 99S लिखा हुआ दिखाई देता है. लेकिन असली ट्विस्ट यहीं छिपा है. इसी भीड़ में कहीं एक 999 भी मौजूद है, जिसे ढूंढना ही इस वक्त इंटरनेट का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है. यूजर्स इस तस्वीर को देखकर कंफ्यूज हो जा रहे हैं. ज्यादातर लोगों का कहना है कि कई बार ध्यान से देखने के बावजूद उस छिपे हुए 999 को नहीं ढूंढ़ पाए हैं. कुछ लोगों ने तो मजाक में यह तक कह दिया कि ‘ये दिमाग घुमा देने वाला टेस्ट है’ तो कुछ ने इसे आंखों की असली परीक्षा बता दिया.
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बहुत दिलचस्प है चैलेंज
दिलचस्प बात यह है कि यह चैलेंज सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. ऐसे विजुअल पजल्स आपके दिमाग की फोकस करने की क्षमता और ऑब्जर्वेशन स्किल को भी मजबूत करते हैं. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं. कई यूजर्स ने दावा किया है कि उन्होंने 999 ढूंढ लिया है, लेकिन जब बाकी लोग उनकी बताई जगह पर नजर डालते हैं तो उन्हें कुछ भी अलग नजर नहीं आता. यहीं से यह चैलेंज और ज्यादा मजेदार हो जाता है. हर कोई खुद को सबसे तेज दिमाग साबित करना चाहता है.
शार्प माइंड है तो खोज लेंगे जवाब
अगर आप भी खुद को तेज नजर और शार्प माइंड वाला मानते हैं, तो यह चैलेंज आपके लिए है. बिना ज्यादा समय लगाए तस्वीर को ध्यान से देखें और कोशिश करें कि उस एक अलग नंबर को पकड़ सकें. हो सकता है आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएं जिन्होंने इस मुश्किल पहेली को सुलझा लिया. अब सवाल यह है कि क्या आप इस वायरल चैलेंज को पूरा कर पाएंगे या फिर ‘मुकद्दर का सिकंदर’ की तरह आपको भी हार माननी पड़ेगी. अगर जवाब नहीं खोज पाए हैं तो तब भी परेशान होने की बात नहीं है. दिमाग घुमा देने वाली इस तस्वीर का हल भी यहीं मिलेगा.
यहां देखें जवाब
देख लिया ना तस्वीर में 999 नंबर ऐसी जगह छिपा हुआ था जिसे खोजना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था.