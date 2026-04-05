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गणित के 44 की भीड़ में कहां बैठा है 45 नंबर, अगर दम है तो खोज लो आज

Brain Test Challenge Today: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर को हल करना आज बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है. तस्वीर में हर जगह 44 नंबर है, मगर इसमें एक जगह 45 नंबर भी कहीं पर छिपा हुआ है.

Published date india.com Published: April 5, 2026 1:37 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Brain Test Challenge
दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली इस तस्वीर को हल करना आसान नहीं है. (Photo/Social_Media)

Brain Test Challenge Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिमाग को पूरी तरह घुमा कर रख दिया है. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद साधारण लगती है, क्योंकि इसमें हर तरफ सिर्फ ’44’ नंबर ही लिखा दिखाई देता है. ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक नजर दौड़ाएं, तो हर जगह एक जैसी संख्या दिखती है. लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है.

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44 की भीड़ में छिपा है 45 नंबर

दरअसल इस तस्वीर में ’44’ की भीड़ के बीच एक ’45’ नंबर भी छिपा हुआ है. यही छोटा सा फर्क इस पहेली को खास और चुनौतीपूर्ण बनाता है. नेटिजन्स को यही टास्क दिया गया है कि वे इस भीड़ में छिपे 45 को खोजकर दिखाएं. कई लोग इसे कुछ सेकंड में ढूंढ लेने का दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मिनटों तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही.

आसान नहीं जवाब खोजना

दरअसल ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत यही होती है कि यह हमारी आंखों और दिमाग के बीच तालमेल को परखता है. हमारा दिमाग पैटर्न को जल्दी पहचान लेता है और उसी के आधार पर चीजों को देखने लगता है. ऐसे में जब एक ही तरह के नंबर बार-बार दिखते हैं, तो अलग नंबर को पहचानना मुश्किल हो जाता है.

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नहीं खोज पाए हैं जवाब?

यह तस्वीर भी कुछ ऐसा ही खेल खेलती है. ’44’ की एकरूपता इतनी ज्यादा है कि ’45’ आसानी से नजरों से छिप जाता है. अगर आप भी इस चैलेंज को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें और हर नंबर को ध्यान से देखें. जल्दीबाजी में अक्सर हम छोटी-सी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं. अब अगर आप हार मान चुके हैं या अभी तक 45 नहीं ढूंढ पाए हैं, तो कोई बात नहीं है. जवाब आपके सामने है जो यहां नीचे हैं.

यहां देखें जवाब

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देख लिया ना दिमाग और आंखों का टेस्ट लेने वाली इस तस्वीर को हल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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