Dog Viral Video: मालिक पर हमला करने आए लोग तो कुत्ते ने ऐसे बचा ली जान, देखकर आपका भी दिल हो जाएगा खुश

Dog Viral Video: कुत्ते लंबे समय से हमारे साथी रहे हैं और यह सदियों से चला आ रहा है जब से इंसानों ने इन प्यारे जानवरों को पालतू बनाया है. समय के साथ, इस रिश्ते ने एक नया रूप ले लिया है. लोग कुत्ते-बिल्लियों को अब बच्चों की तरह ही घर का एक सदस्य मानते हैं. कुत्तों अपने मालिक के लिए काफी वफादार और बहादुर होते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक कुत्ते ने बहादुरी दिखाते हुए अपने मालिक की जान बचाई.

एक वीडियो वायरल हुई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकला है. अंधेरा है और सड़क सुनसान है. इस दौरान एक बाइक उसके सामने से गुजरती है और अचानक यू-टर्न लेकर वापस आदमी के पास आती है.

पीछे बैठा व्यक्ति उतरता है और उस आदमी पर झपटता है. इससे पहले कि वह उसे छू पाता, आदमी का कुत्ता, यह महसूस करते हुए कि उसका मालिक खतरे में है, हमलावर पर कूद पड़ता है. कुत्ते की अचानक हरकत से वह चौंक जाता है और वह अपने साथी के साथ भाग जाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ‘यही वजह है कि कुत्ते हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं.’ वीडियो को एक्स पर @Figen नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे हजारों लोगों ने शेयर किया है और 283K यूजर्स लाइक कर चुके हैं.

That's why dogs are our best friends!

