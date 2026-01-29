  • Hindi
  • Viral
  • Bride Eloped With Her Lover In Bihar Full Story Of Marriage Will Shocked You

मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रहा दूल्हा, उधर प्रेमी संग फरार हो गई दुल्हन | हिला देगा पूरा मामला

Viral News Today: दूल्हा सिर पर सेहरा सजाए, शेरवानी पहने मंडप में बैठा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था. बैंड-बाजे, रिश्तेदारों और गांववालों की मौजूदगी में माहौल पूरी तरह से शादी के रंग में रंगा हुआ था.

Published date india.com Published: January 29, 2026 10:08 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral News Today
चौंकाने वाला मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Bihar Viral News Today: बिहार के बांका जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब दुल्हन ऐन मौके पर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. यह पूरा मामला 27 जनवरी का बताया जा रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और शादी समारोह में मौजूद लोग सन्न रह गए. जानकारी के अनुसार बांका जिले के एक गांव में बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां की गई थीं. दूल्हा सिर पर सेहरा सजाए, शेरवानी पहने मंडप में बैठा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था. बैंड-बाजे, रिश्तेदारों और गांववालों की मौजूदगी में माहौल पूरी तरह से शादी के रंग में रंगा हुआ था. तय समय पर जब दुल्हन पक्ष की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो दूल्हा पक्ष को कुछ शक हुआ.

VIDEO: चुपचाप आराम से बैठी भैंस को टोकरी में रख लिया, फिर गोली की रफ्तार से भाग निकला शख्स

शादी से ठीक पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन

कुछ देर बाद जब लड़की के घरवालों ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. दुल्हन घर से गायब थी. शुरुआती जांच में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है. यह खबर मिलते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. दूल्हा पक्ष और लड़की के परिजन इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए. बताया जा रहा है कि लड़की और उसका प्रेमी पिछले कुछ समय से संपर्क में थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. हालांकि परिजनों को इसकी भनक नहीं लग पाई थी या फिर सामाजिक दबाव के चलते इस रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया गया. शादी की तारीख तय होने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे और आखिरकार शादी के दिन ही फरार होने का फैसला कर लिया.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. लड़की के परिजनों की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों की तलाश की जा रही है. वहीं दूल्हा और उसका परिवार गहरे सदमे में है. दूल्हा पक्ष का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी भी बात की जानकारी नहीं थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.