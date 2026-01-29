By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रहा दूल्हा, उधर प्रेमी संग फरार हो गई दुल्हन | हिला देगा पूरा मामला
Bihar Viral News Today: बिहार के बांका जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब दुल्हन ऐन मौके पर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. यह पूरा मामला 27 जनवरी का बताया जा रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और शादी समारोह में मौजूद लोग सन्न रह गए. जानकारी के अनुसार बांका जिले के एक गांव में बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां की गई थीं. दूल्हा सिर पर सेहरा सजाए, शेरवानी पहने मंडप में बैठा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था. बैंड-बाजे, रिश्तेदारों और गांववालों की मौजूदगी में माहौल पूरी तरह से शादी के रंग में रंगा हुआ था. तय समय पर जब दुल्हन पक्ष की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो दूल्हा पक्ष को कुछ शक हुआ.
शादी से ठीक पहले प्रेमी संग भागी दुल्हन
कुछ देर बाद जब लड़की के घरवालों ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. दुल्हन घर से गायब थी. शुरुआती जांच में पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है. यह खबर मिलते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. दूल्हा पक्ष और लड़की के परिजन इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए. बताया जा रहा है कि लड़की और उसका प्रेमी पिछले कुछ समय से संपर्क में थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. हालांकि परिजनों को इसकी भनक नहीं लग पाई थी या फिर सामाजिक दबाव के चलते इस रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया गया. शादी की तारीख तय होने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे और आखिरकार शादी के दिन ही फरार होने का फैसला कर लिया.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. लड़की के परिजनों की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों की तलाश की जा रही है. वहीं दूल्हा और उसका परिवार गहरे सदमे में है. दूल्हा पक्ष का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी भी बात की जानकारी नहीं थी.