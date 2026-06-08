दूल्हा बारात लाया इधर दुल्हन प्रेमी संग फरार, छोटी बहन से तय हुआ विवाह तो आ धमका उसका भी लवर | गजब ही पूरा मामला

जिस घर में निकाह की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां कुछ ही घंटों में ऐसा कुछ हुआ कि बारात लेकर पहुंचे लोग भी हैरान रह गए. मामला इतना उलझ गया कि आखिर में दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/bride-elopes-with-lover-before-nikah-younger-sisters-wedding-plan-fails-after-her-boyfriend-arrives-8440427/ Copy

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AK)

Ajab Gajab News: उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से विवाह से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. जिस घर में निकाह की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां कुछ ही घंटों में ऐसा कुछ हुआ कि बारात लेकर पहुंचे लोग भी हैरान रह गए. मामला इतना उलझ गया कि आखिर में दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा. बताया जा रहा है कि विवाह में दुल्हन का निकाह पढ़ा जाना था और शादी की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं. रिश्तेदार घर पर जुट चुके थे और बारात के स्वागत की तैयारियां भी पूरी कर ली गई थीं. लेकिन निकाह से ठीक पहले दुल्हन अचानक घर से गायब हो गई. परिवार को पता चला कि वह अपने प्रेमी के साथ चली गई है. इसके बाद पूरे परिवार में अफरा-तफरी मच गई.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

क्या है पूरा मामला

बारात आने का समय नजदीक था. ऐसे में परिजनों के सामने इज्जत बचाने की चुनौती खड़ी हो गई. काफी सोच-विचार और रिश्तेदारों के बीच चर्चा के बाद एक नया फैसला लिया गया. परिवार ने दूल्हा पक्ष के सामने प्रस्ताव रखा कि बड़ी बेटी की जगह उसकी छोटी बहन का निकाह करा दिया जाए. कुछ देर बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस व्यवस्था पर राजी भी हो गए. लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था. जब छोटी बहन से निकाह की तैयारियां शुरू हुईं तो अचानक एक युवक वहां पहुंच गया. युवक ने दावा किया कि उसका छोटी बहन के साथ प्रेम संबंध है और वह इस शादी के खिलाफ है. यह बात सामने आते ही माहौल गर्म हो गया. दोनों परिवारों के लोग आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया.

बिना दुल्हन के वापस लौटी बारात

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बारात घर में जमकर हंगामा हुआ. बहस के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट की नौबत भी आ गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. इस पूरे घटनाक्रम के बाद शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं. ना बड़ी बहन का निकाह हो पाया और ना ही छोटी बहन का. घंटों चले विवाद के बाद आखिरकार दूल्हा पक्ष बारात लेकर वापस लौट गया. इलाके में अब इस अनोखी शादी की कहानी लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है. लोग इसे फिल्मी कहानी से कम नहीं बता रहे.