Hindi Viral

Bride Groom Video Bride Humiliate Groom In Front Of Everyone Then What Happened Next She Shocked

VIDEO: दुल्हन ने सबके सामने दूल्हे को अपमानित कर दिया, फिर हुई ऐसी बेइज्जती कभी नहीं भूल पाएगी | देखें वीडियो

Bride Groom Video: वीडियो में वरमाला की रस्म के दौरान दुल्हन ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर वहां मौजूद मेहमान हैरान रह गए.

दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास और यादगार पल होता है. हंसी-खुशी और रस्मों-रिवाजों के बीच परिवार और रिश्तेदार इस दिन को खास बनाने में जुटे रहते हैं. लेकिन कई बार इसी खुशी के माहौल में ऐसा कुछ हो जाता है, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बन जाता है. सोशल मीडिया पर एक शादी समारोह से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

कौन है भारत में दूसरा सबसे सुरक्षित शख्स, नाम सुनकर सचमुच झटका लग जाएगा

दुल्हन ने दूल्हे को किया अपमानित

वीडियो में वरमाला की रस्म के दौरान दुल्हन ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर वहां मौजूद मेहमान हैरान रह गए. स्टेज खूबसूरती से सजा हुआ था और दोनों परिवारों के लोग इस खास पल का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही दुल्हन को वरमाला दी गई, दूल्हे को पहनाने का समय आया. मगर उसने सामान्य तरीके से माला पहनाने के बजाय उसे दूल्हे की तरफ फेंक दिया. यह देखकर कुछ पलों के लिए माहौल सन्न रह गया. मेहमान एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे और स्टेज पर असहज स्थिति बन गई.

दूल्हे ने भी लिया गजब बदला

दूल्हा भी इस व्यवहार से आहत नजर आया. उसने जमीन से माला उठाई और शांत रहने के बजाय उसी अंदाज में माला दुल्हन की तरफ फेंक दी. इसके बाद माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया. दुल्हन के चेहरे के भाव भी बदल गए और उसकी मुस्कान गायब हो गई. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन इसका असर समारोह पर साफ दिखाई दिया.

Add India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. कुछ यूजर्स इसे मजाक बता रहे हैं तो कुछ इसे रिश्ते की शुरुआत के लिए गलत संकेत मान रहे हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना किसी मजाक का हिस्सा थी या दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी थी. लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि शादी जैसे पवित्र मौके पर किसी का भी व्यवहार कितना संतुलित और सम्मानजनक होना चाहिए.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें