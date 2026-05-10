  • Hindi
  • Viral
  • Bride Groom Video Bride Thrown Varmala In Front Of Groom Whatever She Did Next Everyone Shocked Shadi Ka Video Viral On Internet

Bride Groom Video: दूल्हे के सामने ही दुल्हन ने फेंक दिया वरमाला, फिर जो किया देखते रह जाएंगे | देखिए वीडियो

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा नजारा सबको हैरान कर गया.

Published date india.com Published: May 10, 2026 10:07 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा एक मजेदार पल देखने को मिलता है. वीडियो में शादी की रस्में चल रही होती हैं, और वरमाला का कार्यक्रम हो रहा होता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी दुल्हन ऐसा कुछ करती है कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं. यह वीडियो कुछ ही समय में हजारों बार देखा जा चुका है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

दुल्हन ने किया तगड़ा प्रैंक

ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पहले खुशी-खुशी दूल्हे के गले में वरमाला डालती है. लेकिन जैसे ही दूल्हा उसके गले में वरमाला डालता है, दुल्हन अचानक उसे उतारकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है. यह देखकर दूल्हा और मेहमान सभी हैरान रह जाते हैं. कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

दूल्हे का उतर गया चेहरा

हालांकि, वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाती है. दुल्हन ने यह सब एक मजेदार प्रैंक के तौर पर किया था. वह थोड़ी दूर जाकर फिर वापस आती है और दूल्हे के पास खड़ी हो जाती है. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है. मगर इस दौरान दूल्हे का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और इसे खूब शेयर कर रहे हैं. वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी अपलोड किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.