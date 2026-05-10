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Bride Groom Video: दूल्हे के सामने ही दुल्हन ने फेंक दिया वरमाला, फिर जो किया देखते रह जाएंगे | देखिए वीडियो
Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा नजारा सबको हैरान कर गया.
Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा एक मजेदार पल देखने को मिलता है. वीडियो में शादी की रस्में चल रही होती हैं, और वरमाला का कार्यक्रम हो रहा होता है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी दुल्हन ऐसा कुछ करती है कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं. यह वीडियो कुछ ही समय में हजारों बार देखा जा चुका है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.
दुल्हन ने किया तगड़ा प्रैंक
ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पहले खुशी-खुशी दूल्हे के गले में वरमाला डालती है. लेकिन जैसे ही दूल्हा उसके गले में वरमाला डालता है, दुल्हन अचानक उसे उतारकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है. यह देखकर दूल्हा और मेहमान सभी हैरान रह जाते हैं. कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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दूल्हे का उतर गया चेहरा
हालांकि, वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाती है. दुल्हन ने यह सब एक मजेदार प्रैंक के तौर पर किया था. वह थोड़ी दूर जाकर फिर वापस आती है और दूल्हे के पास खड़ी हो जाती है. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है. मगर इस दौरान दूल्हे का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और इसे खूब शेयर कर रहे हैं. वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी अपलोड किया गया है.