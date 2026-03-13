By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: जिंदगी में नहीं देखा होगा दुल्हन का ऐसा फोटोशूट, जिसने देखा वही माथा पीटने लगा
Viral Video Today: शादियों में आजकल फोटोशूट का ऐसा क्रेज चल रहा है कि लोग कुछ भी नया करने से पीछे नहीं हट रहे. कोई पानी में फोटो खिंचवा रहा है तो कोई पहाड़ों पर. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए. दुल्हन के फोटोशूट का यह तरीका इतना अजीब निकला कि जिसने भी देखा, वही सिर पकड़कर बैठ गया.
ऐसा फोटोशूट नहीं देखा होगा
वायरल वीडियो हल्दी फंक्शन का बताया जा रहा है. स्टेज सजा हुआ है, दुल्हन पूरे मेकअप और हल्दी वाले कपड़ों में बैठी है और सामने फोटोग्राफर कैमरा लेकर तैयार खड़ा है. तभी फोटोशूट के लिए ऐसा आइडिया अपनाया जाता है जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी.
दुल्हन को पकड़ा दिया अखबार
दरअसल फोटोशूट के लिए दुल्हन को एक अखबार पकड़ा दिया जाता है. उस अखबार के बीच में छोटा सा छेद किया गया होता है. इसके बाद पास खड़ा एक बच्चा उस छेद में आग लगा देता है. देखते ही देखते कागज जलना शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे अखबार जलता है, वैसे-वैसे दुल्हन का चेहरा सामने आने लगता है. फोटोग्राफर उसी पल को कैमरे में कैद करने की कोशिश करता दिखाई देता है.
लोगों ने बताया खतरनाक आइडिया
हालांकि यह आइडिया सुनने में भले ही क्रिएटिव लगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इसे बेहद खतरनाक बताया. लोगों का कहना है कि जरा सी चूक होती तो आग दुल्हन के कपड़ों तक पहुंच सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
क्या जरूरत थी इस तरह की नौटंकी करने की pic.twitter.com/BHfzLr9Gtw
— Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) March 11, 2026
किसी ने लिखा कि आजकल शादी से ज्यादा कंटेंट बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है. वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा कि अब शादी कम और सोशल मीडिया शो ज्यादा हो गया है.