Bride Groom Video Dulha Dulan Ka Video Google Trends Groom Shocked To See Bride Face In Their Marriage

Bride Groom Video: दुल्हन की खूबसूरती देखकर फूला नहीं समाया दूल्हा, स्टेज पर ही किस करने लगा | देखें वीडियो

Dulha Dulhan Ka Video: दूल्हा अपने सामने खड़ी दुल्हन को देखकर इतना खुश होता है कि वही उसे किस करने लगता है. इसके बाद दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक होता है.

दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो देखकर हंसी नहीं रुकेगी. (Photo/Instagram)

Bride Groom Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें कुछ तो इतने मजेदार होते हैं जो आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक देखे जाते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा है. दोनों स्टेज पर एक-दूसरे के सामने खड़े हैं. मगर दूल्हे ने जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दूल्हा अपनी दुल्हन को देखकर फूला नहीं समाता है और उसे स्टेज पर ही किस कर लिया. फ्रेम में फिर जो कुछ हुआ सबसे ज्यादा मजेदार भी लगता है.

दुल्हन को किस करने लगा दूल्हा

बरहाल विवाह से जुड़ा ये मजेदार वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा बारात लेकर बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुका है. दूल्हा स्टेज पर आराम से बैठा है. थोड़ी ही देर में दुल्हन की भी एंट्री होती है. मगर दुल्हन का चेहरा देखकर मानो दूल्हे की खुशी का ठिकाना ना रहा है. वो अपनी जगह से उठा और तुरंत दुल्हन के करीब पहुंच गया. फ्रेम में अब जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा देखने लायक है. इसमें देखेंगे कि दूल्हा स्टेज पर ही दुल्हन को किस करते हुए नजर आता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by @sarif_video



मजेदार है कि दुल्हन को किस करने के बाद दूल्हे की खुद हंसी छूट पड़ती है. वो कैमरामैन की तरफ देखता है और फिर दोबारा हंसी नहीं रोक पाता. मगर दुल्हन का एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदलता. मानो वो दूल्हे के ऐसा करने से खुश ना हो. नेटिजन्स दूल्हा-दुल्हन की इस जोड़ी पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर sarif_video नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

