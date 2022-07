Bride Groom Video: मनपसंद जगह शादी हो तो दूल्हा-दुल्हन अपनी खुशी छुपा नहीं पाते हैं. शादी से जुड़े हर रस्म में उनकी खुशी दिख ही जाती है. मौका जब डांस का आए तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. वीडियो में आप देखेंगे जयमाला के बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद उनके डांस परफॉर्मेंस की बारी आती है. फिर जैसे ही गोविंदा का सुपरहिट सॉन्ग ‘तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है’ बजता है दोनों शानदार डांस करने लगते हैं. उनकी डांसिंग स्किल्स पर हर कोई फिदा होता नजर आ रहा है.Also Read - Dulhan Ka Video: दुल्हन ने घोड़ी पर बैठ मारी शादी में एंट्री, स्वैग पर तो पूरी बारात फिदा हो गई- देखें वीडियो

शादी-ब्याह से जुड़े इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन गोविंदा के गाने पर कितनी खूबसूरती से डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं. उनका हर स्टेप्स लाजवाब है और इतना ही नहीं एक्सप्रेशन तो बस देखने ही लायक है. वीडियो देख आप भी कह उठेंगे कि दूल्हा-दुल्हन का इतना प्यारा डांस पहले नहीं देखा. वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है.

Jodi is truly "Made for each other"#ShaadiMubarak pic.twitter.com/eDQk4a3hlo

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 8, 2022