Bride Groom Video: आजकल की शादियों को दूल्हा-दुलहन और उनके घरवाले यादगार बनाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं. कोई शादी में डांस से धमाल मचाता है तो कोई शादी वाले दुल्हन बुलेट से निकल पड़ता है. अब जो वीडियो सामने आया है वो तो एक कदम और आगे है. इसमें आप देखेंगे कि प्री-वेडिंग शूट में दूल्हा-दुल्हन बाइक से स्टंट करने लगते हैं. आज तक आपने कई तरह के शादी से जुड़े वीडियो देखें होंगे लेकिन इस तरह का नजारा पहले कभी नहीं देखा होगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन प्री-वेडिंग शूट के लिए सड़क पर हैं. गोनों एक बाइक पर सवार होते हैं और उनके सामने एक कार खड़ी है. देखते ही देखते बाइक को क्रेन से बांध दिया जाता है और फिर किसी स्टंटबाज की तरह दूल्हे की बाइक को कार के ऊपर से उछाला जाता है. यह नजारा आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा. लेकिन अब रियल का नजारा भी देख लीजिए.

pre-wedding shoots – i’m getting this pic.twitter.com/Ynwf7Kxr6a

— Best of the Best (@bestofallll) October 27, 2022