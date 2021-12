Bride Groom Video: इंटरनेट की दुनिया में कभी-कभी ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है, जिसमें ऐसा कुछ होता है शायद ही पहले कभी देखा गया हो. वीडियो विवाह से जुड़ा है जिसमें दुल्हन के साथ ऐसा कुछ होता है देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक लाखों करोड़ों बार देखा जा चुका है और नेटिजन भी इसपर जमकर कमेंट कर रहे हैं. वायरल हो रहे कुछ सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन मंडप में हैं और विवाह से जुड़ी सभी रस्में करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं.Also Read - Sanp Aur Ladki Ka Video: खतरनाक सांप को बालों में बांधकर मॉल में पहुंच गई लड़की, फिर जो किया हैरान कर देगा | देखिए वीडियो

आप देख सकते हैं कि दुल्हन अपने होने वाले पतिदेव को देखकर बहुत खुश है. वो उसे स्नेह भरी निगाहों से देखते हुए आर्ती उतार रही है और बाद में पैर छूकर पति का आशीर्वाद लेती है, मगर तभी फ्रेम में चौंकाने वाली एंट्री होती है. दरअसल जब दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालते है अचानक दुल्हन का कथित प्रेमी धम से स्टेज पर पहुंच गया है. उसने आते ही सिंदूर उठाया और दुल्हन की मांग मे भर दिया. इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग कुछ देर के हैरान रह जाते हैं मगर चंद लम्हे बाद एक शख्स वहां पहुंचा और प्रेमी को जबरन वहां से हटा दिया है. वीडियो में ये हैरान करने वाला दृश्य देखने लायक है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक विवाह समारोह का है, जहां जयमाला के बीच एक सिरफिरा आशिक पहुंच गया और विवाह में मुश्किलें पैदा कीं. मालूम हो कि वीडियो कुछ दिन पुराना है मगर अभी तक सोशल मीडिया की दुनिया में छाया हुआ है.